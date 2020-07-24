«Буревестник» или «летающий Чернобыль»?

24.07.2020, 12:15, Новости дня

Российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками типа «Буревестника» несут в себе угрозу не только для других стран, но в не меньшей степени и для своей собственной, полагают эксперты, опрошенные Русской службой «Голоса Америки».

Ранее об огромной опасности, которую представляют подобные системы вооружений, и чрезмерных затратах на них, говорил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, в Соединенных Штатах считают, что такое оружие не должно существовать в принципе. На слушаниях в комитете по иностранным делам сената США он назвал ракету с ядерной энергетической установкой «летающим Чернобылем».

США, по его словам, придают особое значение проблеме тактического ядерного оружия и намерены обсудить эту тему на следующей неделе на переговорах с РФ на уровне экспертов.

До этого Биллингсли уже призывал Москву отказаться от разработок проектов «Буревестник» и «Посейдон».

В июне делегации России и США обсуждали в Вене перспективы контроля над вооружениями, в том числе пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), но пока переговоры не привели к успеху.

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что широкой публике практически вообще ничего неизвестно о том, что собой представляет ракета с ядерной энергетической установкой. Вместе с тем аналитик напомнил, что в 50-е годы в Советском Союзе и США независимо друг от друга шли эксперименты с прямоточными ядерными двигателями.

«Ракета с таким двигателем, естественно, стала бы своеобразным «летающим Чернобылем», – добавил он. – Потому что эта ракета оставляла бы за собой радиоактивный след, который уничтожал бы все живое на территориях, над которыми она пролетала. Поэтому от этой идеи благополучно отказались».

Если сохраняется вероятность того, что двигатель нынешней российской ракеты будет таким распространителем радиоактивности, то спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями, безусловно, прав, назвав систему «летающим Чернобылем», констатирует Александр Гольц. Разумеется, подобные ракеты будут заражать и собственную территорию, уверен он: «Ведь там, где они пролетают, там и будут заражать окрестности. Один из доводов к отказу от экспериментов в 50-е годы заключался ровно в том, что нельзя было проводить внятные испытания, потому что ракета действительно заражала все вокруг. Опять же, повторюсь, о нынешнем варианте засекреченного российского «изделия» в открытых источниках нет решительно никаких данных».

Но также хорошо известно, что год назад под Архангельском произошла катастрофа, и многие говорили, включая президента США Дональда Трампа, что речь идет об испытаниях именно этой ракеты, а в регионе тогда был зафиксирован скачок радиации, резюмировал аналитик.

Как сообщала New York Times со ссылкой на данные разведки США, во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» под Северодвинском (Архангельская область) в результате взрыва погибли сотрудники саровского ядерного центра.

В свою очередь, независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в комментарии «Голосу Америки» сказал, что писал об опасности, исходящей от «Буревестника», в Новой газете еще в 2018 году, сразу после презентации президентом Путиным в ходе послания Федеральному собранию новейших систем вооружений.

«В случае испытаний, конечно, заражаются радиацией и те территории, с которых запускаются подобные системы, – подчеркнул он. – Так уже и произошло во время катастрофы рядом с Архангельском, там были случаи заражения, погибли люди, о чем много писали в прессе. Так что, эта штука способна натворить бед».

Причем, это довольно бессмысленные с военной точки зрения разработки, утверждает Павел Фельгенгауэр: «Они «древние», с советских еще времен – с 70-80-х годов (прошлого века), которые сейчас пытаются довести до рабочего состояния. Потому что ничего другого сделать не могут. А Путину объяснили, что это супероружие, которое даст возможность России диктовать Западу свою волю и обеспечит военное превосходство. Президент же во всю эту фигню верит, потому что сам не обладает какими-либо техническими знаниями, чтобы разбираться в проблеме».

Как представляется аналитику, советники рассказывают Владимиру Путину «басни» про новейшие системы вооружений, замалчивая их недостатки. В общем, повторяется история, типичная для советской эпохи с ее вождями, заключил он.