Врач Роберт Швингер из Германии перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления

24.07.2020, 12:09, Разное

Врач Роберт Швингер из клиники Вайдена в Германии рекомендовал обращать внимание не только на высокие, но и на низкие показатели артериального давления. Он перечислил симптомы опасной для жизни гипотонии.

В ВОЗ признали идеальным кровяным давлением 120 на 80. Женщинам стоит бить тревогу, если показатели ниже 100 на 60. Признаками гипотонии считается головокружение, звон в ушах, изменение зрительного восприятия, обморок. При пониженном артериальном давлении появляется неуверенная походка. При этом человек теряет силы даже в условиях отсутствия физической нагрузки. Характерным симптомом является учащение пульса. Создаётся впечатление, что человек пробежал 10 км, хотя на самом деле стоял на месте. При появлении перечисленных симптомов необходимо незамедлительно проконсультироваться с доктором.

Артериальное давление понижается при злоупотреблении спиртного. В этом случае организм отравляют вредные вещества. Благоприятствуют развитию гипотонии курение, нарушение работы эндокринной системы, сосудистые болезни и диабет. Склонны к низкому кровяному давлению стройные девушки высокого роста, избегающие физических нагрузок. При гипотонии увеличивается вероятность инфаркта.

Избавить от проблем со здоровьем подобного рода помогут отказ алкоголя и табака. Укрепят организм контрастный душ и виды спорта, развивающие выносливость. Речь идёт о беге, езде на велосипеде, плавании, катании на лыжах. При гипотонии стоит ограничить время пребывания под палящими солнечными лучами. Приступать к борьбе с низким давлением нужно лишь после посещения врача.