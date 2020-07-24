 

Агата Муцениеце пожелала увидеть в шоу «Честный развод» Владимира Путина

24.07.2020, 12:09, Разное

Ведущая YouTube-проекта «Честный развод» Агата Муцениеце хочет пригласить на свое шоу президента РФ Владимира Путина. Актриса полагает, что он, как человек, который тоже развелся, мог бы откровенно поделиться мыслями со зрителями популярного шоу.
После конфликта с Павлом Прилучным проект «Честный развод» Агаты Муцениеце стал весьма популярным в Сети. Шоу посещают коллеги и друзья актрисы, рассказывающие о своих отношениях, закончившихся разводом. Кроме того, в прямой эфир желают попасть даже обычные люди. Телеведущая призналась, что обнаружила на своей машине записку с номером телефона и адресом электронной почты человека, выразившего желание стать героем «Честного развода».

Сама Агата Муцениеце хочет совершенствовать навыки интервьюера, но для этого на шоу необходимо приглашать соответствующих гостей. Телеведущая надеется, что к ней в студию «Честного развода» когда-нибудь смогут прийти Ирина Хакамада, которую Муцениеце считает умной и невероятной женщиной, или лидер Российской Федерации Владимир Путин.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Под поверхностью водных миров Млечного пути скрывается необычный геологический состав

20.07 / Из-за обвинений во лжи Микки Рурк пообещал «жестоко опустить» Роберта Де Ниро

19.06 / Мнение: Почему умер экс-глава Чувашии?

10.05 / “Самый дорогой праздник”: Путин поздравил россиян с Днем Победы

22.05 / Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

20.05 / Сыгравшая маленькую Женю в «Сватах» Ульяна Иващенко рассказала, почему не любит вспоминать о съемках

16.05 / “От Пугачевой услышала слова, которых мне не хватало”: Наташа Королева рассказала о расставании с Николаевым

05.06 / Учёные рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через уши

29.06 / JAC представила компактный кроссовер Jiayue X4 за 720 тысяч рублей

09.05 / Эксперт назвал действенные способы дезинфекции масок в домашних условиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска