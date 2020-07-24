Агата Муцениеце пожелала увидеть в шоу «Честный развод» Владимира Путина

24.07.2020, 12:09, Разное

Ведущая YouTube-проекта «Честный развод» Агата Муцениеце хочет пригласить на свое шоу президента РФ Владимира Путина. Актриса полагает, что он, как человек, который тоже развелся, мог бы откровенно поделиться мыслями со зрителями популярного шоу.

После конфликта с Павлом Прилучным проект «Честный развод» Агаты Муцениеце стал весьма популярным в Сети. Шоу посещают коллеги и друзья актрисы, рассказывающие о своих отношениях, закончившихся разводом. Кроме того, в прямой эфир желают попасть даже обычные люди. Телеведущая призналась, что обнаружила на своей машине записку с номером телефона и адресом электронной почты человека, выразившего желание стать героем «Честного развода».

Сама Агата Муцениеце хочет совершенствовать навыки интервьюера, но для этого на шоу необходимо приглашать соответствующих гостей. Телеведущая надеется, что к ней в студию «Честного развода» когда-нибудь смогут прийти Ирина Хакамада, которую Муцениеце считает умной и невероятной женщиной, или лидер Российской Федерации Владимир Путин.