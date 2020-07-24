Кремль поддержал действия Кадырова в отношении Помпео

24.07.2020, 12:08, Новости дня

Включение главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи в черный список госдепартамента США является «недружественным действием», поэтому оно естественным образом вызывает противодействие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что вот эти вот ограничения были введены в отношении не только самого Кадырова, но и членов его семьи, что, конечно, весьма и весьма труднообъяснимо, что само по себе, конечно, является крайне недружественными действиями. Поэтому, естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле действия чеченских властей.

Напомним, на этой неделе Кадыров был включен в черный список Госдепа. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позднее глава Чечни объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в черный список.