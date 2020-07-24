 

Полиция увеличила территорию поиска полтавского угонщика. Обыскивают Миргородский район

24.07.2020, 12:06, Новости дня

Полиция расширила территорию поиска Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Поиски ведутся в Миргородском районе, сообщил в эфире канала “Украина 24” спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.

“Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются. Это территория Миргородского района. По нашей информации, у него при себе предмет, похожий на гранату”, – отметил Гришин.

Спикер полиции обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

По состоянию на 9.00 24 июля в Полтавской области Романа Скрипника не задержали. К поиску полтавского правонарушителя привлекли авиацию.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники рядового сотрудника Национальной полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского.

Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Виталия Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.

В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского угонщика, он может быть опасен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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