 

В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 118 человек

24.07.2020, 12:06, Новости дня

За сутки у 118 жителей Киева обнаружили COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции 24 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Кроме того, за сутки один человек умер, а 121 человек – выздоровел.

Среди заболевших за последние сутки 52 женщины (от 18 до 84 лет), семь девочек (от одного года до 16 лет), 57 мужчин (от 18 до 69 лет) и двое мальчиков (девять месяцев и один год). 13 человек госпитализировали, остальные – на самоизоляции.

Больше всего случаев выявили в Дарницком районе столицы – 27, в Деснянском – 16, в Святошинском, Соломенском и Шевченковском – по 12.

Всего за время пандемии в Киеве 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 2667 человек выздоровели, а 129 – умерли. 283 человека сейчас в больницах, среди них – 19 детей, а 45 находятся в тяжелом состоянии.

По всей Украине число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 62 823, летальных случаев 1571, выздоровели 34 886 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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