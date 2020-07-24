Как НЛО похитил и убил… оленя

24.07.2020, 11:59, Разное

В архивах уфологии есть много историй о похищениях людей инопланетянами и о странных болезненных медицинских манипуляциях с ними.

Этот феномен, несмотря на кажущуюся сюррелистичность и полную неправдоподобность, на самом деле слишком сложный, чтобы отбросить его как полнейшую выдумку.

При этом инопланетяне (или кто бы там ни был) похищают не только людей, но и животных. Есть предположения, что зловещие увечья скота на самом деле являются результатами медицинских экспериментов пришельцев над фермерскими животными.

И не только фермерские животные похищаются и подвергаются странным увечьям. Есть сведения, что и диких животных из лесов и степей (и может и из океанов) тоже подвергают такой же участи (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

НЛО похищает корову. Коллаж

Эта история была прислана в американский Национальный Центр Отчетов об НЛО (NUFORC) и произошла 25 февраля 1999 года. Группа работников лесного хозяйства находилась в Каскадных горах штата Вашингтон, примерно в 20 милях к западу от горы-вулкана Сент-Хеленс.

В тот день они занимались посадкой саженцев деревьев на склоне горы. Это было холодное зимнее утро, поэтому рабочие кое-как дождались перерыва на обед. Перекусив, они расслабились и только тогда обратили внимание на стадо оленей, которое бродило в долине под ними.

Для этого района такие стада не были особо редким явлением, однако зрелище было примечательное, поэтому рабочие начали рассматривать оленей и обсуждать их. И потом произошло кое-что странное.

В какой-то момент один из рабочих заметил, что невысоко над долиной по небу не спеша плывет нечто непонятное, оно напоминало нечто овальное, на поверхности которого виднелись "две полосы". Отдаленно объект показался рабочим похожим на спускающегося парашютиста, однако быстро выяснилось, что объект держится на одной и той же высоте и не спускается вниз.

При этом он ровно и бесшумно двигался прямо к тому месту, где паслись олени.

Когда объект приблизился, рабочие поняли, что внешне это похоже на небольшой диск, диаметром не более 3 метров. На поверхности диска было два пятна белого и красного цвета.

Диск завис над оленями и те тут же его заметили, после чего кинулись бежать в разные стороны, пытаясь уйти с поляны и спрятаться за деревьями. Один из оленей запутался и побежал в сторону дороги и диск тут же последовал именно за ним.

Внезапно движения бегущего оленя стали неровными, какими-то шаткими, а потом рабочие с ужасом увидели, как из диска вытянулся луч света, ставший очень широким на земле, и когда бегущий олень попал в этот луч, он приподнялся над землей и его потянуло в сторону летающего диска.

Потом объект на большой скорости "выстрельнул" в сторону дальнего хребта и олень висел под его днищем совершенно неподвижно, напоминая насекомое, застывшее в куске янтаря.

Затем диск скрылся за хребтом на несколько мгновений, а после на большой скорости ушел вверх в небо. При этом, когда он полетел в небо, оленя под ним уже не было.

Эта история попала к уфологам из NUFORC буквально через несколько дней после того, как случилась, и два уфолога Питер Девенпорт и Роберт Фэйрфакс тут же выехали на место происшествия, чтобы поискать вероятные следы присутствия НЛО.

Они нашли нескольких рабочих, которые видели как все произошло, и подробно расспросили их. Показания рабочих были сочтены реальными, так как все они считались надежными людьми, не склонными к розыгрышам.

А потом Девенпорт и Фэйрфакс стали осматривать район и обнаружили тушу мертвого оленя, которая лежала на земле возле дороги, чуть севернее того участка, где НЛО захватил оленя. Туша казалась очень свежей.

При осмотре трупа оленя причину смерти животного оказалось невозможно определить, так как на теле не было видно никаких следов насилия. Возможно, что надо было доставить тушу оленя в лабораторию и тщательно ее изучить, но у уфологов не было такой возможности.

Всего в этой истории было выявлено несколько сложных моментов. К примеру, очевидцы-рабочие были испаноязычными и почти не знали английского, поэтому их опрашивали через местного переводчика по имени Эммануэль, а тот вполне мог что-то перевести не точно или вообще неправильно.

Более того, этот Эммануэль оказался большим скептиком по части НЛО и переводил показания рабочих очень нехотя и кратко. Для него их слова казались вычурными, экзотическими и скорее похожими на бред.

Другой сложностью было то, что после первичного опроса рабочие-очевидцы с большой неохотой повторно рассказывали о случившемся, а то и вовсе отказывались что-либо говорить. Выглядело это так, словно они и правда видели что-то очень странное, но теперь их либо запугали, либо стали высмеивать.