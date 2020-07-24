 

В Роскачестве дали советы по правильному выбору мороженого

24.07.2020, 11:43, Разное

Специалисты Роскачества рекомендуют россиянам обращать внимание на состав и упаковку мороженого перед покупкой. Эксперты отметили, что в молочном, сливочном мороженом и пломбире не должно быть растительных жиров.

В лакомстве могут содержаться молоко, сливки, сливочное масло, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Оно должно быть равномерного цвета, а глазурь не должна быть рассыпчатой или липкой. А упаковка продукта не должна быть мятой или иметь кристаллы льда.





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