«В итоге людей, на глаз, собралось немного»

24.07.2020, 11:31, Разное

Федеральное ТВ как самое мощное средство дискредитации власти.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«Я расскажу вам о том, что на самом деле происходит в стране, о том, что вы не увидите по телевизору. Я расскажу вам правду. По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг… Но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди, которые требуют, чтобы политзаключенных выпустили из тюрем. Но это правда! По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли по улице и не делали ничего плохого. Но это правда.

По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента. Но это правда…

Сейчас телевизор в этой стране принадлежит только одному человеку, поэтому все, кто смотрит телевизор, никогда не узнают правду».

Парадокс. Эту крамолу показали по телевизору!!! По первому государственному телеканалу страны! И это — правда! Вот только не по Первому каналу России, а по первому белорусскому, в эфире которого и прозвучало 15-минутное обращение к согражданам Светланы Тихановской, официально зарегистрированного кандидата в президенты своей страны.

Ее мужа Сергея Тихановского, решившего идти на президентские выборы, арестовали, посадили в СИЗО и отказали в регистрации. Жена приняла решение продолжить дело мужа.

По российскому телевизору вам это не покажут. Вам не покажут массовые протесты в соседней стране. Но это правда. По телевизору вам не расскажут, что историка и правозащитника Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии — вместо затребованных прокурором 15 лет. По телевизору вам не покажут, как почти две недели десятки тысяч хабаровчан протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала.

А если что-то немножко и покажут, то сделают только хуже.

Пожалуй, российский телевизор сейчас — самое мощное средство дискредитации федеральной власти.

В интервью хабаровскому журналисту и блогеру Алексею Романову, с самого начала протестов снимающему репортажи с улиц и площадей города, один из участников массовой акции, не первой молодости человек, признался: «Я доверял Путину, он много хорошего сделал для страны, но теперь я утратил доверие к нему». «Хабаровск совсем потерял доверие к телевизору?» — в конце спросил у него Романов. «Без вариантов!» — отрезал хабаровчанин.

Действительно, какие могут быть варианты, если по государственным телеканалам «Россия-1» и «Россия-24» после недельного молчания, наконец, показали сюжет о происходящем в Хабаровске. Корреспондент Андрей Ивлев, невнятно пересказав разные криминальные версии ареста Фургала (очевидно для него и его собеседников одно: Фургал — убийца и душегуб), слегка коснулся и многодневных митингов и шествий, умудрившись при этом не заметить настоящего людского моря на улицах города: «В итоге на центральной площади Хабаровска в воскресение, на глаз, людей собралось немного». На глаз!

А «в итоге» чего они собрались-то? Да вот же: «Ситуация оказалась на руку разного рода провокаторам и блогерам. Они тотчас же примчались в Хабаровск. Некоторые даже бросили в соцсетях клич с просьбой отозваться тех, кому нравится выражать недовольство по поводу и без. Яркой картинки ждали журналисты зарубежных каналов — вот журналисты ВВС высматривают (так!!! — И. П.) простых людей…»

Блогера Алексея Романова, «который профессионально освещает протесты и блистает хорошим знанием американских поговорок, по некоторым данным лично послала на Дальний Восток лидер одной из западных организаций, подконтрольных Госдепу США… Ее главная цель — раскачать обстановку и доложить об этом своим западным покровителям… для них главное — погромы, беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции».

Ни погромов, ни беспорядков, ни столкновений с сотрудниками полиции корреспонденту ВГТРК запечатлеть не удалось.

Впрочем, по его же словам, протестная активность пошла на спад, стали разъезжаться и заезжие провокаторы, блогеры и западные журналисты.

Кончились, стало быть, печеньки от Госдепа.

Удивительно, что участники уличных митингов и шествий до сих пор даже не начистили физиономии членам съемочных групп с логотипами центральных каналов. Столь откровенное и беззастенчивое вранье, по идее, должно быть наказуемо (ни в коем случае не призываю к насилию, просто изумляюсь терпению и терпимости граждан, которые, конечно, видят и слышат все, что несется в их адрес с экранов федерального ТВ, только подогревая их протест).

Владимиру Соловьеву, неделю назад назвавшему хабаровчан в стриме «Cоловьев. Live» «пьяной поганью», встреча лицом к лицу с оскорбленными не грозит. Поэтому, сидя в теплой московской студии, он ни в чем себе не отказывает. Грязная помоечная лексика, которую он давно ввел в официальный эфирный оборот, прежде сходила ему с рук и даже, наверное, поощрялась его руководителями.

Ошалев от безнаказанности и вседозволенности, он из эфира в эфир кроет оппонентов последними словами, обзывая их мразями, тварями и кучей дерьма.

И все же даже он вынужден был извиниться. Ну то есть не то чтобы извиниться (ему это недоступно), а скорее оправдаться за оскорбление десятков тысяч сограждан: «Это, конечно, не имеет отношения к каждому человеку, живущему в Хабаровске. Это адресовано конкретным людям… которые были подшофе и вели себя вызывающе… Поэтому не пытайтесь провоцировать. Все рассказываем, все показываем. Так что не ищите себе врагов, и все у вас будет хорошо», — смиренно промямлил он.

Видимо, сообразил (или ему подсказали), что с простым народом надо бы поделикатнее. Волна народного гнева может и снести.

Народ — это не безобидные «люди с прекрасными лицами», которых поливать грязью легко и приятно.

Приговор историку Юрию Дмитрию главные новости страны в основном не заметили — как и хабаровские события. Лишь поздно вечером канал «Россия 24» отметился сюжетом с однозначным заголовком «Приговор педофилу». «Столь мягкий приговор педофилу», «так называемому правозащитнику и лжеисторику», который и слышать не хочет, что на расстрельном полигоне в Сандармохе «лежат останки красноармейцев, расстрелянных финнами», авторов не удовлетворил. По их мнению, это результат давления на суд «людей с прекрасными лицами».

Но впереди апелляция и пересмотр приговора, на что очень надеются журналисты ВГТРК.

«Сейчас телевизор в этой стране принадлежит только одному человеку. Поэтому все, кто смотрит телевизор, никогда не узнают правду», как сказала в своем телеобращении к согражданам-белоруссам кандидат в президенты Светлана Тихановская, и самое невероятное — что ей дали это сказать, не вырубив из эфира на полслове и вообще допустив до главного пропагандистского ресурса.

У нас-то с охраной эфира от оппозиционеров пожестче будет. У нас в этот ящик мышь не проскочит. И это — правда.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»