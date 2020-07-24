Люди перестали «сотрясать» Землю на фоне пандемии коронавируса

24.07.2020, 11:30, Разное

Из-за пандемии коронавируса человечество перестало «сотрясать» Землю. К таким выводам пришли сейсмологи, опубликовавшие статью в журнале Science, в ней они отметили, что в данный период наблюдается самое резкое снижение антропогенного (вызванного людьми) сейсмического шума.

Помимо землетрясений и иных геологических процессов свой вклад в сотрясение планеты вносит человечество. Вождение, строительство, деятельность промышленных объектов и спортивные мероприятия создают фоновый гул сейсмического шума высокой частоты. Из-за этого Земля словно «гудит».

Однако с того момента как была объявлена пандемия, а также введены ограничения в целях ее распространения, начался период «затишья». На это указывают данные, полученные от использования обширных сетей мониторинга сейсмометров. По словам сотрудника британского Имперского колледжа Стивена Хикса, их исследование позволило удостовериться в том, что человеческая деятельность активно воздействует на всю планету, создавая искусственный шум, который в корне отличается от природного грохота.