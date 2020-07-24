 

Иран подал жалобу в ИКАО из-за действий ВВС США в отношении гражданского самолета

24.07.2020, 11:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с действиями ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета, сообщила Организация гражданской авиации страны.

«Организация гражданской авиации считаются действия истребителей США, мешавших иранскому пассажирскому самолету, открытым нарушением международного права и норм, а также стандартов аэронавигации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что Иран официально сообщил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения вопроса.

Ранее экипаж иранского авиалайнера компании Mahan Air по пути из Тегерана в Бейрут сообщил о перехвате американскими истребителями в небе над Сирией. Лайнер успешно приземлился в столице Ливана. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

Напомним, ранее в пятницу Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером.





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