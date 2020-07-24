Тимошенко рассказала о шокирующем для Украины решении президента Зеленского

24.07.2020, 11:30, Разное

Цены на газ для населения в Украине могут подняться сразу на семь процентов уже в ближайшее время. Как отмечает Юлия Тимошенко, таковы результаты шокирующего решения президента Зеленского.

Как пишет «Политэксперт», лидер партии «Батькивщина» прокомментировала законодательные инициативы партии «Слуга народа». Политсила президента Украины стремится повысить тарифную нагрузку на население страны, пояснила Тимошенко в эфире одного из национальных телеканалов. Некий орган, подчиняющийся непосредственно Зеленскому, уже сейчас принял решение о поднятии цен на газ. При этом глава «Батькивщины» признается, что такое развитие событий даже для нее стало неожиданным. Ведь сейчас на мировом рынке газа цены упали почти в три раза, с 148 до 56 долларов за тысячу кубометров.

Юлию Тимошенко откровенно шокируют планы экс-комика, который намерен, несмотря на ситуацию, увеличить тарифы для населения. Политик назвала намерение президента и его партии «маразматичным». При этом, призналась оппозиционер, ранее она все же надеялась на позитивные изменения с приходом к власти Владимира Зеленского. Однако спустя непродолжительное время стало очевидно, что все коррупционные схемы никуда не исчезли.

Остались мошеннические оборутки и в работе газовой отрасли. Определенные, приближенные к власти компании, получают «откаты», повышая стоимость «голубого топлива» для простого народа. Наценки на стоимость газа никуда не исчезли, а уже вскоре они и вовсе станут запредельными для большинства украинцев. При этом в Украине, согласно данным статистики, зарплаты остаются самыми низкими в Европе.