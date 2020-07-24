В России хотят ввести налог на роботов

24.07.2020, 11:23, Разное

Руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила Министерству финансов России рассмотреть идею введения налога на роботов. Его будут выплачивать предприятия, которые заменят человеческий труд машинным.

Маркс считает, что в течение 15 лет из-за автоматизации работы могут лишиться около 20 миллионов россиян. Она предлагает использовать доходы от сбора налога для переподготовки кадров, пострадавших от внедрения роботизированной рабочей силы, сообщает телеканал “360”.

Глава института хочет сделать размер налога на роботов сопоставимым с текущим налогом на доходы физических лиц, который составляет 13%. Более точную цифру можно будет определить после общественного обсуждения инициативы, пишет Ura.ru.

Анна Маркс отметила, что роботы могут заменить людей не только на производстве, но и в других отраслях экономики. Под угрозой сокращения находятся, к примеру, охранники, продавцы и кассиры.

Идею уже поддержали комитет Госдумы по бюджету и налогам, Общественная палата и организация “Деловая Россия”. В Министерстве финансов сообщили, что инициатива еще не поступила в ведомство.