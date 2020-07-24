 

В России хотят ввести налог на роботов

24.07.2020, 11:23, Разное

Руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила Министерству финансов России рассмотреть идею введения налога на роботов. Его будут выплачивать предприятия, которые заменят человеческий труд машинным.

Маркс считает, что в течение 15 лет из-за автоматизации работы могут лишиться около 20 миллионов россиян. Она предлагает использовать доходы от сбора налога для переподготовки кадров, пострадавших от внедрения роботизированной рабочей силы, сообщает телеканал “360”.

Глава института хочет сделать размер налога на роботов сопоставимым с текущим налогом на доходы физических лиц, который составляет 13%. Более точную цифру можно будет определить после общественного обсуждения инициативы, пишет Ura.ru.

Анна Маркс отметила, что роботы могут заменить людей не только на производстве, но и в других отраслях экономики. Под угрозой сокращения находятся, к примеру, охранники, продавцы и кассиры.

Идею уже поддержали комитет Госдумы по бюджету и налогам, Общественная палата и организация “Деловая Россия”. В Министерстве финансов сообщили, что инициатива еще не поступила в ведомство.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Названы параметры двигателя для нового российского сверхзвукового авиалайнера

05.06 / Кейт Миддлтон шокирована подлым предательством друга

23.05 / Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой

03.06 / Власти США ищут «подстрекателей»

22.05 / ВЦИОМ: почти половина россиян выступили за амнистию к 75-летию Победы

26.06 / Мнение: Моё видение одной картины

22.06 / В сентябре Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой

28.06 / Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

07.07 / 72% российских врачей считают, что систему ОМС необходимо ликвидировать — опрос

05.06 / Эксперты назвали ТОП-10 производителей смартфонов 2020 в году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска