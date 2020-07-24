Конфигурация “Медицинский центр” программы “Учет пациентов”
 

Конфигурация “Медицинский центр” программы “Учет пациентов”

24.07.2020, 11:22, Рекомендуем
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Отличным вариантом для различных медицинских учреждений, среди которых клиники, медицинские центры, кабинеты и остальные лечебные организации будет конфигурация “Медицинский центр”, скачать которую вы сможете в любое удобное для вас время на нашем сайте. Благодаря использованию такой программы, достигается возможность в полной мере автоматизировать работу рецепции медицинского заведения, а также врачебное рабочее место, так как можно осуществлять всесторонний учет.

Такая программа позволит осуществлять контроль предоставляемых услуг, возможность предварительной записи каждого из пациентов, хранение данных про каждого пациента и его посещениях, а также истории болезней. Использование конфигурации подобного типа предоставит возможность максимально увеличить производительность труда, контролировать прибыль.

Благодаря особенности конфигурации, с ее помощью появляется возможность создания разнообразных отчетов, таблиц и многого остального. Сама программа отличается понятным интерфейсом, разобраться в котором сможет даже новичок в этой области.

Главные функции

Данная конфигурация отличается наличием большого количества функций, среди которых стоит выделить:

  • Возможность учета визитов каждого пациента;
  • Учет пациентов;
  • Возможность предварительной записи на прием к лечащему врачу;
  • Ведение истории болезни каждого пациента;
  • Возможность формирования документов по шаблонам;
  • Учет каждой из предоставленных больному услуг;
  • Возможность составление отчетности и многое остальное.

Как можно заметить, преимущества такой конфигурации видны невооруженным взглядом. В том случае, если у вас возникла необходимость в таком продукте, скачать его можно в любое удобное для вас время на нашем сайте. Сама конфигурация отличается быстротой и легкостью в настройке, поэтому ее работа возможна под индивидуальные требования каждого из клиентов. В том случае, если по какой либо причине у вас возникли сложности с настройкой конфигурации, вы всегда можете довериться настоящим профессионалам, которыми являемся мы.

Переходя на наш портал уже сейчас, вы можете выбрать любой необходимый вам софт, скачать который можно совершенно бесплатно. С нашей помощью, вы сможете вы сможете в значительной мере облегчить рабочий процесс, получая возможность экономии вашего времени и прилагаемых усилий.



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