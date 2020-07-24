Конфигурация “Медицинский центр” программы “Учет пациентов”

24.07.2020, 11:22, Рекомендуем

Теги: Здравоохранение, Интернет

Отличным вариантом для различных медицинских учреждений, среди которых клиники, медицинские центры, кабинеты и остальные лечебные организации будет конфигурация “Медицинский центр” , скачать которую вы сможете в любое удобное для вас время на нашем сайте. Благодаря использованию такой программы, достигается возможность в полной мере автоматизировать работу рецепции медицинского заведения, а также врачебное рабочее место, так как можно осуществлять всесторонний учет.

Такая программа позволит осуществлять контроль предоставляемых услуг, возможность предварительной записи каждого из пациентов, хранение данных про каждого пациента и его посещениях, а также истории болезней. Использование конфигурации подобного типа предоставит возможность максимально увеличить производительность труда, контролировать прибыль.

Благодаря особенности конфигурации, с ее помощью появляется возможность создания разнообразных отчетов, таблиц и многого остального. Сама программа отличается понятным интерфейсом, разобраться в котором сможет даже новичок в этой области.

Главные функции

Данная конфигурация отличается наличием большого количества функций, среди которых стоит выделить:

Возможность учета визитов каждого пациента;

Учет пациентов;

Возможность предварительной записи на прием к лечащему врачу;

Ведение истории болезни каждого пациента;

Возможность формирования документов по шаблонам;

Учет каждой из предоставленных больному услуг;

Возможность составление отчетности и многое остальное.

Как можно заметить, преимущества такой конфигурации видны невооруженным взглядом. В том случае, если у вас возникла необходимость в таком продукте, скачать его можно в любое удобное для вас время на нашем сайте. Сама конфигурация отличается быстротой и легкостью в настройке, поэтому ее работа возможна под индивидуальные требования каждого из клиентов. В том случае, если по какой либо причине у вас возникли сложности с настройкой конфигурации, вы всегда можете довериться настоящим профессионалам, которыми являемся мы.

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