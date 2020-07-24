 

ЕС собрался прибегнуть к санкциям из-за пошлин США

24.07.2020, 11:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвросоюз (ЕС) готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС в рамках дела корпорации Airbus, которая полностью выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

В заявлении указывается, что ЕС «твердо привержен переговорному урегулированию этого затянувшегося спора, самого продолжительного в истории ВТО», передает ТАСС.

«Особенно в нынешних экономических условиях ЕС считает, что во взаимных интересах ЕС и США прекратить разрушительные тарифы, которые неоправданно обременяют нашу промышленность и сельскохозяйственный сектор. В отсутствие урегулирования ЕС будет готов полностью воспользоваться своими собственными санкционными правами», – заявили в ЕК.

Подчеркивается, что ЕС «и соответствующие государства-члены – Франция, Испания и Германия, также известные как «государства-члены Airbus», – полностью соблюдают решения ВТО по делу Airbus».

«Это лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС и дает веские основания для быстрого урегулирования затянувшегося спора», – говорится в заявлении.

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подчеркнул, что «неоправданные тарифы на европейскую продукцию неприемлемы, и, исходя из соблюдения требований в деле Airbus, мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно отменили эти (…) тарифы».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после торговой войны с Китаем Трамп может переключиться на Европу, против которой Вашингтон уже успел ввести ряд пошлин.





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