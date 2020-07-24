Исследователи оцифровали более 140 тысяч засекреченных документов времен оккупации Киева

24.07.2020, 10:54, Новости дня

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” совместно с Государственным архивом Киевской области оцифровали более 140 тысяч засекреченных документов времен оккупации Киева 1941-1943 годов, об этом сообщила пресс-служба центра изданию “ГОРДОН”.

Картотеку трудовых регистрационных карточек жителей Киева и картотеку деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации выложат на онлайн-платформе сайта Мемориального центра и на сайте Госархива. Уникальные архивные документы будут обнародованы впервые в рамках проекта “Имена”.

По информации исследователей, процесс оцифровки документов был трудоемким.

“Нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть назад. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках”, – отметила руководитель проекта “Имена” Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” Анна Фурман.

Директор архива Киевской области Софья Каменева рассказала, что документы оккупационных властей были собраны архивистами после изгнания нацистов из города. Все они были систематизированы и на протяжении многих лет засекречены советской властью. Только после провозглашения независимости Украины они поступили на общее хранение.

Проект “Имена” Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” призван восстановить полную информацию о погибших в Бабьем Яру, их родственниках, а также о людях, которые в то время жили в Киеве.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.