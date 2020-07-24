 

Сушку белья на балконе сочли опасной для здоровья

24.07.2020, 10:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПостельное белье, высушенное на балконе в городе, приобретает не свежесть, а «букет» элементов таблицы Менделеева, сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Ястребцев заявил, что «сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды – не самая лучшая идея», так как «чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее», и «сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра», передает радио Sputnik.

То есть «на него будут осаждаться взвешенные частицы»: «Городские частицы – это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все – канцерогены».

Длительный контакт с канцерогенами на постельном белье ухудшает работу легких и увеличивает шанс получить опухоль.

«Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор», – отметил он.

Таким образом, сушить белье на воздухе можно, но не везде: «Сушить белье на балконе (можно) только в экологически чистом районе или который близок к тому. Еще можно так делать, когда у вас зеленый двор. Если окна выходят на автомагистраль, то я бы не советовал».

Ранее врач прокомментировала исследование немецких ученых, обнаруживших «опасность» использования экономного режима стирки.





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