 

Сыгравшему Полежайкина из «Папиных дочек» Казакову вставили пластины в ноги

24.07.2020, 10:52, Разное

Российскому актеру, сыгравшему Полежайкина в сериале «Папины дочки», Михаилу Казакову провели операцию по установке металлических пластин в ноги. Болезненная процедура длилась в течение шести часов, отметил актер.
В начале июля Михаил Казаков оказался в больнице в результате падения с высоты пятого этажа, поскольку он случайно оступился во время фотосъемки. В результате он сломал сразу две ноги. Переломы оказались настолько серьезными, что медики прогнозировали ему лежачий период длительностью в полгода.

По словам Михаила Казакова, операцию по установке металлических пластин ему сделали несколько дней назад, прошла она успешно, хотя актер испытывал такие боли, что их не пожелаешь даже врагу. Однако он не теряет оптимизма, ведь у него есть семья и двое детей, которых необходимо обеспечивать.





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