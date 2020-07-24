В базе TENAA появился новый бюджетный смартфон Nokia

24.07.2020, 10:52, Разное

Компания Nokia готовит к выходу на рынок мобильных технологий новое устройство. Смартфон, принадлежащий к бюджетному сегменту, уже появился в базе TENAA.

Описание, снимки и подробные технические характеристики грядущей новинки опубликовали на ресурсе китайского регуляторного ведомства. Согласно обнародованным данным, смартфон, которому присвоили модельный номер TA-1258, выполнен в формфакторе моноблока, длина, ширина и толщина корпуса составляют соответственно 159,6, 77,5 и 8,5 миллиметра. При этом дисплей диагональю 6,99 дюйма получил разрешение 720 x 1440 пикселей.

Камера устройства оснащена функцией двукратного увеличения и 8-мегапиксельный одинарный модуль. Селфи пользователь сможет делать с помощью объектива в 5 мегапикселей. Управляется аппарат однокристальным процессором с восемью ядрами, дополненным 2-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для сберегания контента производителем предусмотрен встроенный 32-гигабайтный флэш-накопитель. Поддерживается ли смартфоном возможность использования карт памяти, информации пока нет.

«С коробки» устройство работает на десятой версии ОС Android. Объем аккумуляторной батареи равен 3,04 тысячи мАч. Кроме того, новый бюджетный смартфон Nokia оборудован сканером отпечатков пальцев, вынесенным на заднюю стенку корпуса. Коммерческое название устройства еще не известно, как и дата его официального анонса. Ближе к презентации смартфона будет озвучена и стоимость нового аппарата.