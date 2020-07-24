Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия
24.07.2020, 10:48, Новости дня
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», – передает ТАСС сообщение РПЦ.
Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Позднее его лишили сана.
Затем стало известно, что Сергий скрыл от Церкви факт своей судимости за совершенное убийство.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, может ли убийца стать православным священником.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет