Скандалы: Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

24.07.2020, 10:47, Разное

Уголовные преследования в их сфере бизнеса препятствуют цифровой трансформации страны

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, среди ее членов — 1 C, ABBYY, Acer, IBM, «Лаборатория Касперского» и др.) в открытом письме заявила, что ситуация с уголовным преследованием ИТ-предпринимателей воспринимается как угроза рынку (документ есть у РБК). Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается. Это может подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны.

Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser. В качестве причины следственных действий было названо дело о картельном сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии, заведенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016 году. В рамках этого дела был задержан президент НКК Александр Калинин, также в числе фигурантов — вице-президент «ПК Аквариус» Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников.

«Конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов. Не менее, а скорее более важна безопасность бизнеса, безопасность инвестиций, безопасность самих предпринимателей», — отмечается в письме АПКИТ. По мнению ее членов, сегодня предприниматели не могут спокойно концентрироваться на цифровой трансформации страны, ощущают неуверенность в перспективах своего бизнеса в России и в том, что в стране может быть сформирована благоприятная бизнес-среда.

Члены АПКИТ напомнили, что параллельно со следственными действиями глава правительства Михаил Мишустин встретился с представителями ИТ-индустрии в Иннополисе, где представил новые меры поддержки отрасли. По итогам в Госдуму был внесен законопроект о реализации налогового маневра в ИТ-отрасли, одной из целей которого было повышение привлекательности российской юрисдикции для ведения такого бизнеса.

В письме ассоциации указано, что индустрия столкнулась с проверками, обысками и задержаниями по делам пятилетней и более давности, которые, по мнению членов организации, можно было расследовать в рамках административного или арбитражного процесса.

Но управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин напомнил, что основанием для возбуждения уголовного дела, по заявлению ФАС, стали материалы по картельным сговорам, собираемые антимонопольной службой почти пять лет. «Если доказательственная база ФАС собрана тщательно, то, учитывая взаимодействие ведомства и следственных органов, в том числе при выявлении картельных сговоров, возбуждение уголовного дела в таких случаях, как правило, неизбежно», — считает Добрынин.

Правовой маневр

Как пояснил РБК глава АПКИТ Николай Комлев, позиция членов ассоциации относится не только к последнему делу по поставкам в ЦИК, но и к предыдущим — например, к делу «Т-Платформ». В марте 2019 года против гендиректора этой компании — Всеволода Опанасенко было возбуждено уголовное дело из-за нарушений контракта на поставку автоматизированных рабочих станций в МВД. Топ-менеджера обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями: он якобы убедил экс-главу департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова помочь ему в получении преимущества при заключении договора. В результате компания передала МВД оборудование, не соответствующее техническим требованиям. В 2020 году дело было переквалифицировано на «мошенничество в особо крупном размере», а Опанасенко перевели из СИЗО под домашний арест.

Комлев подчеркнул, что, если в рамках этих дел следователи действительно выявили нарушения, их необходимо расследовать, но при этом не нужно мешать руководителям дальше вести бизнес. «Эти люди не насильники и не грабители. Это сугубо экономические дела. ИТ-предприниматели дают людям работу, платят налоги. У них огромный штат сотрудников в офисе, лабораториях, на заводе. А у сотрудников — семьи. Они никуда не убегают, сейчас и без задержания уехать за границу трудно», — рассуждает глава АПКИТ. А задержания и жесткие меры пресечения негативно влияют на работу предприятия и сильно мешают в его управлении.

Для улучшения российского бизнес-климата в ИТ-индустрии члены АПКИТ предложили провести «правовой маневр», который способствовал бы «максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям», занимающимся цифровым развитием. Ассоциация готовит конкретные предложения по изменению статей Уголовно-процессуального кодекса, пересмотру практики применения уже действующих статей и т.д., сообщил Комлев.

Вице-президент РСПП Сергей Мытенков в разговоре с РБК отметил, что любое силовое вмешательство в работу компаний настораживает рынок, отпугивает бизнесменов и отбивает у них желание работать. «ИТ-бизнес очень подвижен. Это не завод и не производство теплоходов, эти предприниматели могут в любой момент переехать в те условия, где им комфортнее жить и работать», — считает Мытенков. Согласно опросам среди членов РСПП, их желание заниматься бизнесом год от года не увеличивается, потому что в последнее время бизнес в целом подвергся серьезному давлению со стороны силовых органов, отметил он.

Владислав Скобелев