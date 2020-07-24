Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тысяч

24.07.2020, 10:43, Разное

За последние 24 часа коронавирус в России обнаружен у 5 811 человек. За тот же период вылечились 8 444 пациента.

В Москве зафиксировано 645 новых случаев, в области – 143. В Санкт-Петербурге – 181.

С начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 800 849 человек. Из них 588 774 вылечились. 13 046 пациентов умерли.

Вводить карантин осенью в Москве не планируется, заявил мэр Сергей Собянин. Ситуация в городе улучшается, за последние две недели число новых случаев заражения коронавирусом снизилось на четверть, а количество тяелых больных – на 20%, уточнил он. Но инфекция никуда не делась, поэтому Собянин призвал дождаться появления вакцины от COVID-19.

В Московской области рассказали о снятии очередных ограничений. С пятницы, 24 июля, в полном объеме возобновляют работу государственные учреждения. А в конце июля отменяется запрет на массовые мероприятия в помещениях.

Власти Санкт-Петербурга согласовали с Роспотребнадзором условия возобновления работы помещений ресторанов и кафе и торговых центров. В северной столице они по-прежнему не работают. Новый этап снятия ограничения начнется 27 июля.

На разработку российской вакцины от коронавируса ушло 14 дней. Как пояснили в Центре эпидемиологии имени Гамалеи, такая скорость объясняется тем, что для создания лекарства от COVID-19 отечественные исследователи пользовались трехлетними наработками по похожему вирусу – ближневосточному респираторному синдрому MERS.

Коронавирусом в мире заразились более 15 миллионов человек. В Соединенных Штатах выявлено около четырех миллионов инфицированных, в Бразилии – свыше двух миллионов.