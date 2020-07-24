В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

24.07.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5811 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 800 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах», при этом из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число случаев в Москве – 645, Свердловской области – 248, ХМАО – 196.

Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 8 тыс. 444 человека.

Всего в РФ выявлено 800 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 46 летальных исходов, выздоровели 588 тыс. 774 человека.

Накануне, 23 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5848. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 37.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



