 

Бренд Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300

24.07.2020, 10:15, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Great Wall официально презентовал на выставке в Чэнду новый премиальный внедорожник Wey – Tank 300.

Автомобиль обладает брутальной внешностью, выраженной в квадратной форме кузова. Модель сохранила неокрашенные пластиковые бамперы, улучшенные колесные арки, а также распашную дверь, на которой прикреплено запасное колесо. Вместе с тем длина кузова Wey – Tank 300 составляет 4,5 метро, тогда как здесь задействовали шасси от Haval H9. Автомобиль имеет полный привод и блокировку передней оси.

Пока разработчики не раскрывают данные о технических параметрах, однако предполагается применение 2-литрового бензинового мотора, который выдает 245 л.с. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.





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