 

Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника X7

24.07.2020, 10:15, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW намерен выпустить новую версию кроссовера BMW X7.

Автомобиль ограничат тиражом 600 экземпляров, что отразится на его стоимости. Новая версия получит название Dark Shadow Edition и в качестве базы задействовали комплектации от M50i. Новый кроссовер обладает привлекательной внешностью кузова и салона. Отличить эксклюзивную модификацию Dark Shadow Edition можно по увеличенным 22-дюймовым дискам, а также стильным логотипом марки.

Кроме того, салон имеет глянцевые оттенки, которые придают модели более привлекательный вид. Более точные характеристики и подробности об автомобиле будут заявлены несколько позже, когда озвучат официальный прайс на обновленный кроссовер Dark Shadow Edition.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Общество: Адвокаты Сафронова лишь вредят своему подзащитному

28.06 / CNN – истребители F-22 вновь перехватили российские самолёты у берегов Аляски

17.07 / Алексею Навальному назначена подписка о невыезде

13.07 / При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий – “Укрметаллургпром”

10.07 / Компания BMW назвала дату выхода электрического кроссовера iX3

16.06 / Нефть подешевела из-за роста числа заражений коронавирусом

01.06 / Ряд московских магазинов приостановили возможность примерки одежды

04.06 / Лидера таганской ОПГ Жирноклеева обвинили в пособничестве в убийстве Деда Хасана

19.05 / Ясько заявила, что разговоры о включении представителей ОРДЛО в минские переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ

21.05 / “Их привели к власти российские пушки, наемники и деньги”. Постпред Украины показал ОБСЕ российские паспорта “представителей ЛДНР” в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска