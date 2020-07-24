Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника X7

24.07.2020, 10:15, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW намерен выпустить новую версию кроссовера BMW X7.

Автомобиль ограничат тиражом 600 экземпляров, что отразится на его стоимости. Новая версия получит название Dark Shadow Edition и в качестве базы задействовали комплектации от M50i. Новый кроссовер обладает привлекательной внешностью кузова и салона. Отличить эксклюзивную модификацию Dark Shadow Edition можно по увеличенным 22-дюймовым дискам, а также стильным логотипом марки.

Кроме того, салон имеет глянцевые оттенки, которые придают модели более привлекательный вид. Более точные характеристики и подробности об автомобиле будут заявлены несколько позже, когда озвучат официальный прайс на обновленный кроссовер Dark Shadow Edition.