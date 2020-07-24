В Японии создадут «вдыхаемую» вакцину от коронавируса

24.07.2020, 10:09, Разное

Японские исследователи работают над созданием «вдыхаемой» вакцины, благодаря которой антитела будут появляться прямо в носу человека. Сам препарат аналогичным образом намереваются вводить через нос, что принципиально отличается от традиционных инъекций.

Разработкой необычной «вдыхаемой» вакцины занимаются сотрудники университета Китасато в Токио. Они считают, что обычная прививка сегодня является устаревшим методом для создания иммунитета. Кроме того, коронавирус индивидуально влияет на каждый организм, из-за чего у некоторых пациентов не вырабатываются антитела. А если вырабатываются, то сохраняются они в течение ограниченного промежутка времени.

В составе «вдыхаемой» вакцины от коронавируса содержатся микроскопические игольчатые молекулы. Когда они попадают в нос, то сразу проникают в его слизистую. На фоне этого процесса у иммунитета возникает реакция, благодаря которой антитела к инфекции вырабатываются в задней части носовой полости. Именно там коронавирус проникает в организм, отметил руководитель исследовательской группы Казухико Катаям.