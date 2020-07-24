Рынок акций снизился на открытии торгов

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24.07.2020, 10:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРынок акций РФ снижается в начале дня по основным биржевым индексам на фоне негативной динамики внешних рынков из-за возросших геополитических рисков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 снижался на 0,8%, до уровня 2828 пунктов, долларовый индекс РТС падал на 1,4% – до 1244 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром снижается на 0,5%, до 43,11 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 1,2-2,3%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,4-0,7%. Биржи Китая завершили пятницу падением на 4-5%. Инвесторы обеспокоены обострением американо-китайских отношений.

В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на текущей неделе США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.





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