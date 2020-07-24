Сенатор Александров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за коронавируса

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24.07.2020, 10:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова.

«Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду», – передает РИА «Новости» слова Нарусовой, обратившейся к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

«Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице», – отметила Нарусова.

Александрову 68 лет, в Совете Федерации он представляет Калужскую область.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8 тыс. 277 человек.

Всего в стране выявлено 795 тыс. 38 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 892 летальных исхода, выздоровели 580 тыс. 330 человек.

Накануне, 22 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5862. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 14. 





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