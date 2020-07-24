 

ЦБ за день отозвал лицензию у четырех банков

24.07.2020, 10:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЦентробанк (ЦБ) приказом от 24 июля 2020 года аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у абаканского ООО КБ «Центрально-Азиатский», московского банка «Ресурс-траст», а также у «Невастройинвеста» и «Народного банка», говорится в сообщении регулятора.

В сообщении на сайте ЦБ указывается, что основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ «Центрально-Азиатский» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк РФ в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

В случае с банком «Ресурс-траст» основанием послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

Ранее в пятницу сообщалось, что ЦБ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» (Санкт-Петербург) и московского «Народного банка».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Путин допустил выдвижение на пост президента в случае принятия поправок в Конституцию

31.05 / Компания SpaceX впервые отправила астронавтов к МКС

10.06 / Ефремова сравнили с историком Соколовым

13.05 / На Украине началась проверка чиновников из-за утечки данных через Telegram

16.06 / В квартире мужчины, стрелявшего на Ленинском, найдены экстремистские материалы

19.05 / Специалисты определили, что помогает рыбам чувствовать течение воды

21.05 / Путин объявил новую дату ЕГЭ в России: 29 июня. Зачислять в вузы по его результатам будут в августе

06.07 / Японский авторынок в июне снизился на 27%

04.06 / В полевых госпиталях в Дагестане более 30 пациентов вылечились от коронавируса

28.05 / В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска