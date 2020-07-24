Мнение: Как менялась мода в ювелирном искусстве после Людовика

24.07.2020, 10:06, Разное

Тяжелая парча женских платьев сменяется легкими шелками различных пастельных оттенков. Изящество и светоносность этих тканей потребовала резкого изменения цветовой гаммы украшений. Не зря портреты того периода демонстрируют страстное увлечение жемчугом. В фавор вошли бриллианты.

Фрагмент статьи "History of Jewelry in Fashion", автор Anna Beatriz Chadour-Sampson

Перевод на коленке сделан shakko.

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Французские моды

Во второй половине XVII века, после прихода Испании в упадок, важнейшим экономическим и культурным центром становится Франция. В стране Людовика XIV процветают все индустрии роскоши. На экспорт идут и лионские шелка, и покрои платьев — а с ними и стилистика драгоценностей. Вдобавок — это период, когда влияние женщин в обществе возрастает.

Тяжелая парча женских платьев сменяется легкими шелками различных пастельных оттенков. Изящество и светоносность этих тканей потребовала резкого изменения цветовой гаммы украшений. Не зря портреты того периода демонстрируют страстное увлечение жемчугом, который нанизывают в ожерелья, вешают каплями в уши, рассыпают в брошах на груди, рукавах, в волосах. Жемчуг был очень дорог, и хотя его часто носили нарочито напоказ, вероятней всего, большая часть его была поддельной. Известно, что фальшивый жемчуг умеют делать примерно с 1400 года.

В фаворе были бриллианты.

Ф. Нокре (атт.). Мария Терезия, королева Франции



Украшения во французском стиле, отделанные эмалями, имели приглушенную цветовую гамму, подходящую к платьям. Опалово-белая эмаль обрамлялась черным, а бледно-розовая или бирюзовая эмаль использовалась в качестве ярких элементов. Источником вдохновения для натуралистичных цветочных орнаментов украшений c эмалями стала ботаника, новомодная наука.

Французские украшения 17 века



Табакерка, 1745-6, Эрмитаж



Драгоценности становятся все менее фигуративными и сюжетными, все больше превращаясь в простые орнаменты, банты, группы драгоценных камней.

При этом Тридцатилетняя война, разорившая Европу между 1618 и 1648 годами, а вдобавок и чума, привели к возникновению нового типа украшений — memento mori. Владельцу украшения оно напоминало его смертности, быстротечности. Черепа и скелеты появились во всех типах украшений (сохранившись в траурных украшениях XVIII-XIX веков с погребальными орнаментами и плакальщицами в качестве мотива).

Memento Mori and Mourning Jewelry



К XVIII веку дизайны украшений становятся более игривыми. Их гран-стиль Людовика XV влиял на всю Европу, включая Россию. Композиция становится все более натуралистичной — следовательно, асимметричной. В драгоценные украшения превращают букеты и цветочные корзины, перья, ленты, бантики.

Эгрет-фонтан. Алмазный фонд

Часы на шатлене, Эрмитаж



Украшения XVIII столетия возвращаются от монохромии к многоцветию. Под камни помещают цветную фольгу, что усиливает их яркость. Индийские алмазные копи исчерпаны, но португальцы находят новое месторождение в Бразилии, и мода на алмазы выживает. В 1720 году изобретена огранка розой, которая позволяет бриллиантам блистать намного сильнее.

В моду входят агаты, моховой агат и марказит.

Агатовые часы, Англия, 1770



Жемчужные нити с украшенными застежками-фермуарами носят как ошейники-чокеры. Большие стомаки ("devant de corsage", треугольные броши на живот) прикреплялись к узким лифам, а волосы украшали эгретами. Пряжки для обуви тоже осыпали драгоценностями.

Гигантский стомак на портрете англ. королевы Шарлотты (1761)



С началом Промышленной революции в конце XVIII века ювелирное ремесло открывает для себя новые материалы, в том числе граненую сталь (cut steel). Этот твердый материал благодаря своим граням мог сверкать как бриллиант.

Cut steel



Промышленник Джозия Веджвуд (1730-1795), основатель веджвудской фарфоровой мануфактуры, придумал делать керамические камеи для вставки в украшения.

Специальная формула для изготовления стеклянной пасты — "страз", была названа в честь Георга Фридриха Штрасса (1701-1773). После того, как Мария Антуанетта при дворе надела стразы, социально приемлемо стало носить украшения из стекла (paste jewelry), которые так великолепно блестят при свете свечей.

Paste jewelry (подробно тут)



Французская революция 1789 года имела драматические последствия не только для французов, но и для всей Европы в целом. За пределами страны рынок оказался переполнен драгоценными камнями и украшениями, продаваемыми эмигрантами. Цены резко упали. Во Франции же любой обладатель украшений "от аристократишек" мог попасть на гильотину, разрешались предметы только из недрагоценных металлов, которые украшались политическими и патриотическими надписями и символами.

Роскошь воскресла во Франции, когда Наполеон провозгласил ее империей в 1804 году. Его жена Жозефина была законодательницей мод (тренд-сеттером) и предпочитала одеваться "а-ля грек", что отражалось и в драгоценностях. Камеи, меандр, лавровые венки и филигрань — стали напоминаниями об античности.

Kamédiademet шведской королевской семьи, чья история идет от Жозефины



При этом Наполеоновские войны привели к возникновению совершенно иного, инновационного типа драгоценностей — "берлинское железо" (Berlin iron). Немецкие патриотки отдали свои золотые драгоценности, чтобы финансировать войну — и взамен получили украшения из железа. Мода распространилась из Германии в Австрию и Францию. Стиль этих вещей бывал и античным, и готическим: типичная эклектика XIX века.

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Продолжение следует.