«Современное рабство» — как британские текстильные фабрики используют каторжный труд нелегальных мигрантов

24.07.2020, 9:54, Новости дня

Текстильные фабрики в британском Лестере заставляют трудиться на своих предприятиях нелегальных мигрантов, получающих меньше половины минимального размера оплаты труда, пишет France 24. Как передаёт телеканал, работники, шьющие одежду для бюджетных брендов, вынуждены были работать без средств защиты от коронавируса даже в период всеобщего карантина. Несмотря на то, что об этой проблеме говорят годами, правительство продолжает закрывать на неё глаза, подчёркивается в репортаже.

Внутри этих обветшалых зданий находятся предприятия каторжного труда. Тёмная сторона британской текстильной промышленности. Эти фабрики в Лестере нелегально нанимают на работу тысячи мигрантов. Они работают без документов, получают меньше половины минимального размера оплаты труда, и многих из них вынуждали работать в период всеобщего карантина.

МУЖЧИНА: Всё было точно также, как до Covid-19. Ни перчаток, ни масок, никакой социальной дистанции, ничего.

Совеременное рабство. Вот, что, по словам правозащитных организаций, происходит на этих британских фабриках, производящих дешёвую одежду для бюджетных марок. Об этой проблеме говорят годами, однако правительство закрывает на неё глаза. Во время вспышки коронавируса нелегальные работники всё равно вынуждены были приходить на работу, чтобы трудиться за 4 фунта в час.

МЕГ ЛЬЮИС, Неправительственная организация «Труд, стоящий за лейблом»: Из-за высокого уровня безработицы в этой категории, люди вынуждены соглашаться на низкие зарплаты и плохие условия труда.

Эти фабрики способствовали превращению Лестера в очаг коронавируса. В начале июля городу пришлось ввести режим изоляции на местном уровне. Это был первый подобный случай в Великобритании. Кризис здравоохранения привлёк внимание всей страны к системе, от которой зависит так много людей.

ЭНДРЮ БРИДЖЕН, член парламента от Консервативной партии, Северовосточный Лестер: Существует около 10 тысяч человек, задействованных, фактически, в современном рабстве, которые производят одежду для интернет-магазинов.

И лейбористы, и консерваторы сегодня призывают к расследованию деятельности этих фабрик. Модные бренды, столкнувшись с падением своих акций, также заявили, что проверяют методы этих предприятий — часто недостаточно прозрачные.

Дата выхода в эфир: 22 июля 2020 года