Курс евро впервые с мая превысил 83 рубля

24.07.2020, 9:52, Новости дня

Курс евро на открытии торгов Мосбиржи превысил 83 руб. впервые с 4 мая.

По данным на 10.00, евро поднялся на 0,18%, до 81,273,02 руб., доллар в то же время вырос на 0,07%, до 71,52 руб., передает ТАСС.

К 10.12 курс доллара находился на уровне 71,6 руб. (+0,18%), евро рос до 83,08 руб. (+0,26%).

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,53% – до $43,08 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $40,8 за баррель.



