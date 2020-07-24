Появилось видео перехвата иранского лайнера американским истребителем

24.07.2020, 9:43, Новости дня

В Сети появилось видео инцидента с американскими истребителями и иранским пассажирским лайнером в небе над Сирией.

Видео опубликовано РИА «Новости».

На кадрах видно уходящий американский истребитель. После показаны пассажиры, некоторые из которых получили травмы в результате инцидента.

Ранее экипаж иранского авиалайнера компании Mahan Air по пути из Тегерана в Бейрут сообщил о перехвате американскими истребителями в небе над Сирией.

Лайнер успешно приземлился в столице Ливана, однако в результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира и несколько членов экипажа.

После инцидента Тегеран предупредил США об ответственности за любое происшествие с пассажирским самолетом на обратном пути.

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан сообщил, что американский истребитель F-15 выполнял задание в районе зоны Эт-Танф, где находится американская военная база. По словам американского военного, летчик решил убедиться, что самолет пассажирский.