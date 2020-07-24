Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса

24.07.2020, 9:43, Новости дня

После перенесенной коронавирусной инфекции пациенты могут столкнуться с рядом долгосрочных расстройств в организме, включая сердечно-сосудистые заболевания, эндокринологические и психоневрологические последствия, сообщил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

«COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья», – передает RT слова Тернового.

По словам реабилитолога, при повреждении легких после вирусной пневмонии есть возможность уменьшить рубцевания органа, однако компенсация объема легких не возможна свыше десяти процентов. Он предупредил, что меры против рубцевания легкого необходимо принимать максимально быстро.

«Рубец – это ткань, которая растет в течение года. На него нужно своевременно воздействовать. Через год он становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких – нет», – добавил Терновой.

Проблемы после перенесенной инфекции возможны и с другими органами, в которых присутствуют рецепторы к коронавирусу, – поджелудочная железа, сердце, ткани яичка. При этом по количеству таких рецепторов на первом месте находятся не легкие, хотя именно легочная пневмония и является наиболее критическим проявлением болезни.

Врач также рассказал, как COVID-19 связан с эндокринными нарушениями.

«Сильно ухудшается течение сахарного диабета. В результате перенесенной инфекции зачастую проявляются признаки сахарного диабета второго типа. Идет прямое поражение поджелудочной железы. Опосредованно, то есть через те же микротромбозы, возможно повреждение различных органов. Через кардиотоксичные препараты, через антибиотики идет воздействие на почки, печень», – сказал Терновой.

Среди психических и неврологических нарушений он назвал депрессию, апатию и астенический синдром, а также посттравматическое расстройство. Врач напомнил, что заболевание сопряжено и с социальными проблемами.

«Даже если никто не умер, надо быть большим оптимистом, чтобы радоваться жизни после месяца пребывания в тяжелом состоянии под воздействием большого количества препаратов», – заключил реабилитолог.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8 тыс. 277 человек.

Всего в стране выявлено 795 тыс. 38 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 892 летальных исхода, выздоровели 580 тыс. 330 человек.

Накануне, 22 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5862. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 14.



