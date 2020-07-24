Настоящие герои: Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с представителями организаций, борющихся с пандемией коронавируса

24.07.2020, 9:35, Разное

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям пригласили четырех представителей различных организаций, включая двух сотрудников экстренных служб и двух консультантов по психическому здоровью, в Сандрингемский дворец. Помимо приятной беседы с герцогом и герцогиней гостей ждало большое объявление: они первыми узнали, что фонд супругов решил выделить 1.8 миллиона фунтов стерлингов их организациям.

Деньги будут распределены между десятью проектами, которые помогают медицинским работникам, работникам экстренных служб и другим профессионалам, которые работали и продолжают работать на передовой в период пандемии. Кейт Миддлтон и принц Уильям

Последние месяцы мы восхищались невероятной работой, которую проделывают сотрудники экстренных служб в ответ на эпидемию COVID-19. Но мы также знаем, что на многих из них, членов их семей и тысяч других людей по всей Великобритании пандемия будет еще долго “давить”, влияя на их психическое здоровье,

– сказала герцогиня Кембриджская.

Для встречи Кейт Миддлтон выбрала белое платье в голубой горох, которое дополнила любимыми эспадрильями на танкетке Castañer Carina, браслетом Sézane и серьгами Daniella Draper.

Кейт Миддлтон Принц Уильям