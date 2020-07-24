 

Мед безжальных пчел ученые назвали безопасным для людей с диабетом

24.07.2020, 9:30, Разное

Австралийские исследователи выяснили, что мед безжальных пчел обладает уникальным полезным свойством, делающим этот продукт безопасным для людей с диабетом. При этом данное свойство касается только меда, производством которого занимаются мелипоны (иное название безжальных пчел).
Изучением свойств меда пяти видов безжальных пчел занимались сотрудники австралийского Университета Квинсленда. Специалисты обнаружили, что основным компонентом меда безжальных пчел является не мальтоза, а трегалоза. Так, сахар, содержащийся в меде, на 85% состоит из данного компонента, отметила Мэри Флетчер.

Трегалоза отличается от традиционного сахара своим низким гликемическим индексом (параметр, указывающий на скорость повышения уровня глюкозы в крови). Поэтому употребление меда безжальных пчел безопасно для людей с диабетом. Также благодаря данному свойству трегалоза не приводит к разрушению зубов и способствует похудению.





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