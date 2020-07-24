 

До 52 тысяч: в России хотят ввести пенсионный налоговый вычет

24.07.2020, 9:23, Разное

Представители “Альянса пенсионных фондов” и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов обратились в Центробанк России с предложением ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом до 400 тысяч рублей. В организациях считают, что это поможет стимулировать граждан делать накопления.

В их письме ЦБ отмечается, что размер налоговых вычетов не индексировался уже десять лет и не превышает 15,6 тысячи рублей при лимите 120 тысяч рублей. Он состоит из четырех компонентов: медицинского, образовательного, страхования жизни и пенсионного обеспечения.

Специалисты предлагают повысить лимит до 400 тысяч или до 6% от заработной платы, выделив отдельный налоговый вычет. По их мнению, благодаря такому решению граждане смогут возвращать до 52 тысяч рублей каждый год с добровольных взносов на будущую пенсию. Таким образом, россияне будут меньше рассчитывать на помощь государства, передает Life.

В Центробанке подтвердили получение письма и допустили введение подобного налогового вычета. Однако представители ЦБ отметили, что инициативу следует обсудить с Министерством финансов, изучив ее возможные преимущества и недостатки, сообщают “Известия”.





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