Кадыров ввел собственные санкции против Помпео

24.07.2020, 9:08, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в черный список.

«Господин Помпео я его приглашал в гости… Все, отменяю свое приглашение и объявляю о включении во все санкции, которые есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали мне», – передает РИА «Новости» слова Кадырова на совещании правительства в Грозном.

Кадыров подчеркнул, что «даже если б попросили, никогда бы в Америку не поехал». Он считает, что должен гордиться включением его в санкционные списки США. «Мы должны этим гордиться, нас знают, нас ставят на мировой уровень в глобальных вопросах, наше имя имеет значение», – отметил Кадыров.

При этом он выразил недоумение в связи с включением в этот список его супруги и дочерей.

«Не имея доказательств, без суда включили в самый серьезный американский санкционный «список Магнитского». В список, в который меня сейчас включили, предусматривает только запрет на въезд, а до этого лошадей, кошек, собак – все включили, и плюс, не стесняясь, опять же включают в новый список. Если я совершил преступление, причем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? Причем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда», – заметил Кадыров.

Он считает, что заявления из США связаны с началом предвыборной кампании в стране. «Просто они начали свою предвыборную работу», – добавил Кадыров.

Напомним, на этой неделе Кадыров был включен в черный список Госдепа. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позднее глава Чечни объяснил, что не нарушает законов о хранении оружия, а фотография с двумя пулеметами сделана в подразделении Росгвардии.

Старшая дочь главы Чечни, руководитель дома моды Firdaws Айшат Кадырова прокомментировала решение Госдепа о запрете для нее на въезд в Соединенные Штаты.



