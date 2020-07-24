Коронавирус SARS-CoV-2 оказался непобедимым

24.07.2020, 8:53, Разное

Американские исследователи считают, что коронавирус SARS-CoV-2 полностью победить не удастся никогда. Вакцина, над созданием которой сейчас работает мировое научное сообщество, может лишь ограничить распространение микроорганизмов, являющихся возбудителями COVID-19, но сама инфекция продолжит циркулировать подобно гриппу.

Директор Центра исследований инфекционных заболеваний Майкл Остерхолм отметил, что человечеству придется смириться с совместным существованием с коронавирусом, поскольку подобно ВИЧ он никуда не исчезнет. Кроме того, специалист сомневается в эффективности вакцины, ведь исследования показывают, что у пациентов, переболевших COVID-19, не вырабатывается длительный иммунитет. А вакцина создаст лишь временную защиту, которая будет длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Создание более эффективных препаратов против коронавируса потребует больше времени, однако уже на сегодняшний день от SARS-CoV-2 умерли 623 000 человек, а количество всех зараженных составляет 15 млн. Согласно данным Университета Джона Хопкинса наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зафиксировано в США, где носителей коронавируса насчитывается свыше 4 млн человек.