 

Коронавирус SARS-CoV-2 оказался непобедимым

24.07.2020, 8:53, Разное

Американские исследователи считают, что коронавирус SARS-CoV-2 полностью победить не удастся никогда. Вакцина, над созданием которой сейчас работает мировое научное сообщество, может лишь ограничить распространение микроорганизмов, являющихся возбудителями COVID-19, но сама инфекция продолжит циркулировать подобно гриппу.
Директор Центра исследований инфекционных заболеваний Майкл Остерхолм отметил, что человечеству придется смириться с совместным существованием с коронавирусом, поскольку подобно ВИЧ он никуда не исчезнет. Кроме того, специалист сомневается в эффективности вакцины, ведь исследования показывают, что у пациентов, переболевших COVID-19, не вырабатывается длительный иммунитет. А вакцина создаст лишь временную защиту, которая будет длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Создание более эффективных препаратов против коронавируса потребует больше времени, однако уже на сегодняшний день от SARS-CoV-2 умерли 623 000 человек, а количество всех зараженных составляет 15 млн. Согласно данным Университета Джона Хопкинса наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зафиксировано в США, где носителей коронавируса насчитывается свыше 4 млн человек.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: Зачем Зеленский возомнил себя героем после теракта?

27.06 / Мнение: Как севастопольцы относятся к украинским туристам

19.06 / Скандалы: Позади Москвы

16.06 / Как объяснить прошлое настоящим

24.06 / Личное: Доцеловались!

23.07 / В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

10.06 / Как Кейт Миддлтон, Елизавета II и другие члены королевской семьи поздравили принца Филиппа с 99-летием

20.05 / “Чем вы лучше Порошенко?”: Зеленский растерялся от неудобного вопроса

21.07 / Мнение: “Угроза реванша”

09.07 / Мнение: Аспект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска