 

Мужчину нашли блуждающим по кладбищу спустя месяцы после его похорон

24.07.2020, 8:48, Разное

Житель египетской деревни Кафр Аль-Хосар в мухафазе Шархия был найден блуждающим по кладбищу спустя четыре месяца после собственных похорон, рассказало издание Arab News.

40-летний учитель Мохаммед Эль-Гаммаль (Mohammed El-Gammal) страдал от психического заболевания и часто уходил из дома. Иногда он пропадал на срок вплоть до месяца.

В январе Эль-Гаммаль в очередной раз исчез. Семья безуспешно искала его до тех пор, пока им не позвонил работавший в местной больнице родственник. Он сказал, что в больницу поступило тело неизвестного мужчины, и родные пропавшего отправились на опознание. Все родственники опознали в умершем Эль-Гаммаля, за исключением одной из его сестер.

У тела был взят образец ДНК, но семья так и не получила результат исследования. Похороны состоялись 21 марта.

В минувшие выходные группа молодых людей обнаружила Эль-Гаммаля, который бродил по кладбищу. Египтянина доставили в ближайшее отделение полиции.

Ранее сообщалось, что житель китайского города Чунцин вернулся домой живым спустя два месяца после собственной кремации и похорон. Его семья потребовала у больницы компенсацию за то, что ее сотрудники перепутали пациента с другим жителем Чунцина.





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