 

После массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 13 человек

24.07.2020, 8:46, Новости дня

Полицейские задержали 13 человек после массовой драки на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что более 20 человек подрались на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на пересечении Перервинского бульвара с улицой Перерва между гражданами произошел конфликт. На месте происшествия сотрудниками полиции задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД 13 человек», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, у одного из задержанных диагностирована резаная рана плеча. По факту ЧП столичная полиция проводит проверку.





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