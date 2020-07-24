Под Киевом расстреляли киевского бизнесмена Плекана, рядом с ним находился семилетний сын

24.07.2020, 8:41, Новости дня

Под Киевом застрелили 44-летнего киевского бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. Об этом 23 июля сообщили в программе “Надзвичайні новини” на канале ICTV.

Плекан вместе с семилетним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. Недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и стали в упор расстреливать машину из автоматов.

Сообщается, что в мужчину попало не менее четырех пуль, однако он сумел съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Рядом с ним постоянно находился ребенок, который не пострадал.

По данным журналистов телеканала, убийцы сказали мальчику бежать подальше. Он прибежал домой, после чего показал матери, где искать отца. Ранения Плекана оказались смертельными.

Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали ему регулярно, но он только успокаивал семью.

“У полицейских уже есть оперативные наработки, в ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства”, – говорится в сюжете.

Когда именно произошло это убийство, не сообщается.