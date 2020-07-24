 

Во время клинической смерти мужчина оказался в Аду и увидел демонов

24.07.2020, 8:36, Разное

Во время околосмертных переживаний далеко не все видят туннель, небеса, Иисуса и ощущают благодать и умиротворенность. Некоторые попадают в Ад.

Мужчина по имени Чарльз недавно опубликовал свою пугающую историю на сайте Фонда по изучению околосмертного опыта (NDERF).

По его словам, в 1996 году он перенес сердечный приступ, а после него клиническую смерть. На протяжении 20 минут его сердце не билось и его технически уже можно было считать покойником.

Врачам Скорой помощи удалось заставить его сердце биться, но когда Чарльза привезли в больницу, его сердце еще два раза останавливалось. Всякий раз его снова реанимировали.

Во время одной из этих "смертей" Чарльз внезапно ощутил, что он находится в совершенно темном пространстве и словно плывет там, как в невесомости. Он сразу же понял, что умер и что сейчас находится где-то за пределами.

"Я помню свои мысли, спрашивающие "Я мертв. Почему я умер? Что со мной случилось?". А потом со мной произошло следующее: я ощутил, что у меня больше нет тела. Я не видел своих рук, я находился в темноте и нечто тянуло меня к себе как пылесос".

Потом Чарльз ощутил вокруг себя нечто злобное. Ему стало очень страшно и он "застыл" на месте от ужаса. 

"Я думал, что я был один тут, но потом увидел трех демоноподобных существ. Они стояли в ногах и говорили со мной на трех разных языках. Я ощутил, что лежу на холодной плите в темной камере, позже я понял, что это был Ад". 

"Демоны разговаривали со мной, но я не видел как они выглядели, потому что из-за их спин шел крошечный свет и я видел лишь силуэты".

А потом Чарльз вдруг понял, что маленький источник свет был Иисусом, который пришел за ним, чтобы спасти его душу. И сразу же после этого понимания он вдруг очнулся в своем теле на койке в больнице.

После этого Чарльз в последующие годы еще дважды испытывал сердечный приступ и дважды снова попадал в состояние клинической смерти. И снова он попадал в "Ад" и видел там демонов, которые пытались утащить его к себе.

По словам Чарльза воспоминания об этих демонах тревожат и преследуют его по сей день. 





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