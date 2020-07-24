Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в России

24.07.2020, 8:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в РФ якобы «очень тяжелое время» из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Трамп сообщил, что говорил с российским лидером Владимиром Путиным. Из этого разговора он сделал вывод, что РФ якобы проходит через «очень тяжелое время», особенно это касается Москвы, передает RT со ссылкой на Fox News.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор, в котором обсудил проблематику стратегической стабильности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



