 

Алкоголь и табак предложили обложить дополнительным сбором

24.07.2020, 8:16, Новости дня

В РФ предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, следует из письма члена ОП, главы «Трезвой России» Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.

Хамзаев сообщил о необходимости взимать 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов.

Общественник отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают большие доходы от реализации алкоголя и табака, однако государству приходится иметь дело со всей социальной нагрузкой, связанной со злоупотреблением этими продуктами.

«Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%, который компании – предприятия розничной торговли и общепита – будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов», – передает RT текст обращения.

Однако, добавил Хамзаев, в конечную стоимость этих товаров не должны закладывать долю от отчислений. Таким образом, считает автор письма, цена на эти продукты при использовании механизмов регулирования не вырастет более чем на 10%.





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