Автор книги о принцессе Диане усомнилась в интеллекте принца Гарри

24.07.2020, 8:09, Разное

Биограф принцессы Дианы усомнилась в высоких интеллектуальных способностях принца Гарри. Колин Кэмпбелл полагает, что герцогиня Сассекская Меган Маркл гораздо умнее своего супруга, поэтому она умеет им ловко манипулировать, а он с ней во всем соглашается.

В конце июня нынешнего года в продаже появилась книга Колин Кэмпбелл под названием «Меган и Гарри: Настоящая история». В ней писательница уделила внимание эпизоду, когда Меган Маркл решила разорвать отношения с королевской семьей и переехать в США ради актерской карьеры. Ее полностью поддержал супруг принц Гарри, из-за чего автор поставила под сомнение его интеллектуальные способности.

Колин Кэмпбелл известна близкими отношениями с королевской семьей. Ранее она написала биографию принцессы Дианы. Книга впоследствии вошла в список бестселлеров газеты New York Times. Также она составила жизнеописание ее матери Елизаветы II.