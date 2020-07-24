Автор книги о принцессе Диане усомнилась в интеллекте принца Гарри

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24.07.2020, 8:09, Разное

Биограф принцессы Дианы усомнилась в высоких интеллектуальных способностях принца Гарри. Колин Кэмпбелл полагает, что герцогиня Сассекская Меган Маркл гораздо умнее своего супруга, поэтому она умеет им ловко манипулировать, а он с ней во всем соглашается.
В конце июня нынешнего года в продаже появилась книга Колин Кэмпбелл под названием «Меган и Гарри: Настоящая история». В ней писательница уделила внимание эпизоду, когда Меган Маркл решила разорвать отношения с королевской семьей и переехать в США ради актерской карьеры. Ее полностью поддержал супруг принц Гарри, из-за чего автор поставила под сомнение его интеллектуальные способности.

Колин Кэмпбелл известна близкими отношениями с королевской семьей. Ранее она написала биографию принцессы Дианы. Книга впоследствии вошла в список бестселлеров газеты New York Times. Также она составила жизнеописание ее матери Елизаветы II.





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