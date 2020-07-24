Начала действовать упрощенная процедура получения гражданства России
24.07.2020, 8:08, Новости дня
В РФ вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство иностранцев и лиц без гражданства. Документ исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в стране для получения гражданства.
Теперь при подаче заявления на гражданство исключается требование о трехлетнем сроке нахождения в РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств, передает РИА «Новости».
Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с россиянином, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.
Напомним, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин в апреле.
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