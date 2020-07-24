Минобороны сообщило о разведактивности у российских границ

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24.07.2020, 8:08, Новости дня

В течение недели разведку у российских границ вели 33 иностранных самолета-разведчика, сообщили в Минобороны.

«33 самолета-разведчика других государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», – говорится в сообщении газеты Минобороны «Красная звезда».

Также к границам приближались десять беспилотных летательных аппаратов.

Российские истребители из состава дежурных сил ПВО три раза поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

В среду сообщалось, что силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили у границ России самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США и Р-3С «Орион» ВВС Германии.

Напомним, в четверг российский Су-27 поднимали на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon, который пролетал над Черным морем.





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