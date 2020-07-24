Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

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24.07.2020, 7:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары.

По состоянию на 8.05 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% – до 43,46 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15% – до 41,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ранее в ходе торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) опустился почти до двухлетнего минимума – 94,6 пункта, что является самым низким уровнем с сентября 2018 года. Показатель за последние две недели показывал рост лишь одну торговую сессию, а с начала месяца упал на 2,7%.

Рынки также продолжают оценивать перспективы нового пакета поддержки экономики США. «Цены на нефть пытаются стабилизироваться, поскольку ожидания того, что Конгрессу удастся предоставить еще один пакет поддержки из-за пандемии, высоки», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойю.





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