В Великобритании нечто убило теленка, с хирургической точностью вырезав из него куски мяса

24.07.2020, 7:53, Разное

В Йоркшире, Англия, произошло странное событие, которое обычно связывают с США – загадочное увечье скота. Пострадал маленький теленок.

Для живописного британского сельского региона этот случай стал шокирующим, подобного тут никто еще не видел.

По мнению местного исследователя аномальных явлений, случай в Йоркшире демонстрирует все признаки похищения животного инопланетянами: Труп теленка был явно сброшен откуда-то сверху на траву, разрезы выполнены очень ровно и с хирургической точностью, никаких следов крови вокруг тела найдено не было.

Мертвый и изувеченный теленок был обнаружен 4 июля местным жителем Альбертом Тиасом неподалеку от плотины Гэддинс у городка Тодморден, графство Йоркшир.

В этом поле всегда паслись овцы, коров тут не держали, поэтому уже эта деталь насторожила Тиаса. Когда же он увидел как изувечен несчастный теленок, то сразу же подумал о паранормальном явлении.

Тиас послал фотографии теленка йоркширскому исследователю аномальных явлений Деборе Хэтсвелл и она уже сообщила об этом журналистам.

"Это убийство имеет все классические признаки увечья скота. Обратите внимание на очень точные и чистые порезы. Нет никаких признаков, что теленка преследовали перед тем, как убить", – говорит Дебора.

"Очень чистая трава без крови делает маловероятным, что на животное напали собаки или хищник из семейства кошачьих. И в целом это не похоже на последствия нападения ни одного из обычных животных в Великобритании", – добавляет она.

Также Дебора обнаружила, что многое указывает на то, что труп в поле не привезли на машине , а он упал откуда-то с высоты. В поле она также не нашла свежих следов от трактора или иного транспортного средства.

У теленка срезали плоть с боковой части морды, отрезали уши.

Владелец теленка еще не обнаружен, что тоже достаточно необычно, потому что как правило все случаи пропажи или смерти крупного домашнего скота регистрируются.

Данный регион и ранее славился своими необычными происшествиями. Самым странным среди них является загадочная смерть 56-летнего шахтера Зигмунда Адамски в 1980 году.

В июне месяце он пропал неподалеку от своего дома в Тингли, а через 5 дней был обнаружен в 20 милях от дома на вершине большой угольной кучи. Выглядело все так, словно его сбросили на эту кучу с небольшой высоты.

Каким образом Адамски за 5 дней прошел 20 миль никем не замеченным, что и как его убило и как его тело попало на угольную кучу, так и осталось нераскрытым. Даже сама причина смерти осталась тайной, из улик были лишь необычные ожоги, покрывавшие его тело, на которые была нанесена странная мазь, которую никто из врачей не смог опознать.

Еще одной загадочной деталью оказалась щетина Адамски. Он всегда тщательно брился и на лице его трупа была лишь однодневная щетина. То есть либо он все эти дни где-то находился, где имел возможность бриться, либо что-то не то случилось со временем.